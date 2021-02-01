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Boupendza´ya; Galatasaray, Başakşehir ve Dinamo Kiev´den teklif var

DHA

Boupendza´ya; Galatasaray, Başakşehir ve Dinamo Kiev´den teklif var


Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: "Lyon´dan bir sol bek ile görüşüyoruz, oyuncu şu an İstanbul´da"Yusuf Abdioğlu: Hatay´a gelen büyük takımların hepsine biz çelme taktıkİZZET NAZLI YUSUF KANTARLI / HATAY,(DHA)Süper Lig´in 23´üncü haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Fenerbahçe´yi konuk edecek. Hatay ekibi, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ve oyunculardan Yusuf Abdioğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.BASIN SÖZCÜSÜ VARDI: ESKİŞEHİRSPOR´DAN KALECİ EKREM KILIÇARSLAN´I TRANSFER ETTİKBaşakşehir´in ardından Fenerbahçe´yi de mağlup etmek istediklerini belirten Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "İkinci yarıya Başakşehir´i sahasına 5-1 yenerek başladık. Hatayspor yarın da Allah nasip ederse Fenerbahçe´yi burada mağlup ederek uğurlayacaktır. Transferlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Eskişehirspor´dan kaleci Ekrem Kılıçarslan´ı transfer ettik. Birazdan açıklamalar yapılacak" diye konuştu."BOUPENZA´YA SON OLARAK DİNAMO KİEV´DEN BİR TEKLİF GELDİ"Transfer döneminde adı büyük takımlarla anılan Aaron Boupendza´ya son olarak Dinamo Kiev´in talip olduğunu, Türkiye´den de Galatasaray ve Başakşehir´in oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini söyleyen Vardı, "Onursal Başkanımız Başakşehir maçının ardından 10 milyon Euro´luk bir teklifle gelene futbolcumuzu vereceğimizi söyledi. Onursal Başkanımız, kulüp başkanımız ve basın sözcüsü olarak benim dışımda yapılan açıklamalara itibar etmeyin. Atakaş Hatayspor, kurumsal kimliği olan bir kulüptür. Bu tür gelişmeler olduğu anda resmi açıklamalar yapılacaktır. Türkiye´den ve dünyadan çeşitli kulüpler Boupendza´ya talip. Bugün de netleşir. Gönlümüzden geçen rakamı Lütfü başkanımız açıklamıştı. Bu rakama ulaşılırsa veririz, ulaşılmazsa Boupendza, Atakaş Hatayspor´da gollerine ve yoluna devam eder. Bu konuda yarınki maçta da Boupendza´dan goller bekliyoruz. Hatayspor, burada yine kendine yakışır kalitede oyun oynayıp Fenerbahçe´yi buradan puansız göndereceğiz. Bundan şüphemiz yok. Boupenza´ya son olarak Dinamo Kiev´den bir teklif geldi. Biz oradan da 10 milyon Euro ve 1 futbolcu istedik. Galatasaray ve Başakşehir´den teklif var. Bunlarla alakalı görüşmeler yapılıyor. Resmi olarak açıklama yapmamız için bunun gerçekleşmesi lazım. Türkiye´den ve dünyadan futbolcumuza ciddi manada ilgi ve talep var. Neticelenirse sizlere açıklama yaparız. Yetişmezse Boupendza yoluna burada devam eder" ifadelerini kullandı.
"LYON´DAN BİR SOL BEK İLE GÖRÜŞÜYORUZ, OYUNCU ŞU AN İSTANBUL´DA"
Fransa Ligue 1 ekiplerinden bir sol bek oyuncusuyla görüştüklerini ve oyuncunun şu anda İstanbul´da olduğunu belirten Vardı, "Şu ana kadar olmadı ama yetiştirmeye çalıştığımız bir sol bek var. Onu da bugün yapabilirsek, yetiştirebilirsek takıma kazandıracağız. Biliyorsunuz; Kamara, Muhammed ve kaleci ile transfer sezonun bitirmiş olduk. Sol bek beklentimiz var. Biraz önce görüştüm, oyuncu İstanbul´da ama resmi olarak işlemler yetişip, biterse kulübe kazandıracağız. Yetişmezse bu şekilde transferi tamamlamış olacağız" diye konuştu.
YUSUF ABDİOĞLU: HATAY´A GELEN BÜYÜK TAKIMLARIN HEPSİNE BİZ ÇELME TAKTIK
Sezonun ilk yarısını iyi geçirdikten sonra hedef büyüttüklerini belirten Yusuf Abdioğlu, "Başakşehir maçının skoru değil, puanı bizim için önemliydi. İlk devre bittikten sonra ikinci devre hedef değiştirmiştik. Yukarılara doğru oynayacağımızı düşünüyorduk. Bu da bizim açımızdan önemliydi.3 puanla başladık. Zor bir rakipti, çünkü onlarda demorilize şekildelerdi, kazanmak istiyorlardı. Rakibimizi yendik. Onlar da sonradan bir ivme gösterip yukarıyı zorlayacaklardır.  Fenerbahçe maçına gelirsek, zor bir maç olacak. Tek hedefi şampiyonluk olan bir takıma karşı oynayacağız. Hatay´a gelen büyük takımların hepsine biz çelme taktık. Buradan 3 puan alamadan yolladık. İnşallah bunun tekrarını yapmak istiyoruz. Hedef büyüttük. Takım arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Yukarılara oynamak istiyoruz. Tabii ki zor ama inançlıyız. Onun için Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. İnşallah hedefimiz doğrultusunda yukarılarda ligi bitirmek istemiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yusuf Abdioğlu´nun açıklamaları
-Basın Sözcüsü Rahmi Vardı´nın açıklamalarDHA-Spor Türkiye-Hatay İZZET NAZLI YUSUF KANTARLI
2021-02-01 15:25:41

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