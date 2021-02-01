Ömer Erdoğan: Fenerbahçe karşısında iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz



"Boupendza burada mutlu"

"Fenerbahçe´ye karşı savunma yapacağız gibi bir düşünce yok"İzzet NAZLI Yusuf KANTARLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Yarın sahada maksimum konsantrasyonla, yüksek istekli ve taktiksel olarak da doğru oyunu sergilersek evimizde iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız hazır" dedi.

Süper Lig´in 23´üncü haftasında yarın evinde Fenerbahçe´yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor´da teknik direktör Ömer Erdoğan, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarın kendilerini çok zor bir maçın beklediğine vurgu yapan Erdoğan, "Sezona iyi başlayan ve son haftalarda iyi bir hava yakalayan rakibe karşı oynayacağız. Şampiyonluğa oynayan bir rakibimiz. Yarın sahada maksimum konsantrasyonla, yüksek istekli ve taktiksel olarak da doğru oyunu sergilersek evimizde iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız hazır. Bizim de son hafta aldığımız galibiyetin devamını getirmek için yarın güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferler hakkında da konuşan Erdoğan, "Sol bek arkadaşımız var. Lyon´da forma giyen. İstanbul´da sağlık kontrolünde şu an. Yetişirse inşallah onu alacağız. Bu saatten sonra fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir oyuncuyla daha ilgileniyoruz, son saate kadar yetişirse onu da aramıza katarız yoksa mevcut kadromuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BOUPENDZA BURADA MUTLU"

Galatasaray´ın ilgilendiği Boupendza hakkında ise teknik direktör Ömer Erdoğan, "Boupendza bizim oyuncumuz. Çok transfer haberi çıktı, bazı kulüpler hem resmi olarak hem de kulübümüzle irtibata geçip tekliflerini iletti. Kulübümüz hiçbirini kabul etmedi. Hak ettiği değeri bulursa o zaman olumlu bakarız dedik ama bu saatten sonra verip yerine alacağımız oyuncu olmayacağı için şu an artık olmaz. Kendisi de burada mutlu" dedi.

"FENERBAHÇE´YE KARŞI SAVUNMA YAPACAĞIZ GİBİ BİR DÜŞÜNCE YOK"

Fenerbahçe maçındaki taktik anlayış ile ilgili gelen bir soruya ise Erdoğan, "Biz oyunumuzu oynayacağız. Takım halinde savunma, takım halinde hücum yapacağız. Bizim oyun stratejimizde hücum var. Oynatmak istediğim şekil de bu. Maç içerisinde ister istemez gidişata göre birinci bölgede savunma, ikinci bölgede savunma veya presle oynamanız gerekebiliyor. Oyun içinde taktik mevki değiştirebiliyoruz. Yarınla ilgili Fenerbahçe´ye karşı savunma yapacağız gibi bir düşünce yok" şeklinde konuştu.

Mesut Özil sorusuna ise Ömer Erdoğan, "Mesut değerli bir oyuncu. Dünya çapında iyi bir oyuncu. Hiçbir oyuncuya tedbir almadık ama dikkat etmemiz gereken bir oyuncu" cevabını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ömer Erdoğan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay İzzet NAZLI Yusuf KANTARLI

2021-02-01 15:29:30



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