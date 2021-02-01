Atakaş Hatayspor'a kaleci transferi

Covid: Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri kısıtlamaları 'Bıçak kemiğe dayandı' diyerek protesto etti

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İzzet NAZLI, Hatay DHASüper Lig ekibi Atakaş Hatayspor kadrosuna kaleci takviyesi yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulübümüze ve Ekrem Kılıçarslan'a hayırlı olsun." denildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay DHA

2021-02-01 15:38:11



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