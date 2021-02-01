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Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşması için Fenerbahçe, Hatay’a geldi.

Akşam saatlerinde Hatay havaalanına gelen Fenerbahçe’yi, tezahüratlar eşliğinde taraftarlar karşılayarak Teknik Direktör Erol Bulut’a çiçek takdim edildi. Daha sonra takım otobüsüne binen kafile yoğun güvelik önlemleri altında otele yerleşerek kampa girdi.

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