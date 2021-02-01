Ömer Erdoğan: "Bu tür maçlar oyuncuları fazla motive etmekte gerekmiyor” Yusuf Abdioğlu: "Hatay’a gelen büyük takımlara çelme taktık " Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Erdoğan: "Bu tür maçlar oyuncuları fazla motive etmekte gerekmiyor” Yusuf Abdioğlu: "Hatay’a gelen büyük takımlara çelme taktık " Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA

Ömer Erdoğan: "Bu tür maçlar oyuncuları fazla motive etmekte gerekmiyor” Yusuf Abdioğlu: "Hatay’a gelen büyük takımlara çelme taktık " Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, zorluk derecesi yüksek bir maç beklediğini iyi bir hava yakalayan bir rakiple oynayacaklarını söyledi. Hatayspor futbolcularından Yusuf Abdioğlu ise Hatay’a gelen büyük takımların hepsine çelme taktıklarını, rahat üç puan alamadan yolladıklarını aktardı.
Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı’nda çalışmalarını sürdürdü. İdmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapılırken, kaleciler ayrı çalıştı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son hafta aldıkları galibiyetin devamını getirmek için üç puan almak istediklerini söyledi.
Erdoğan sahada en yüksek konsantrasyon ile oynayacaklarını belirterek, “Bizi zorluk derecesi yüksek bir maç bekliyor. Sezona iyi başlayan son haftalarda iyi bir hava yakalayan bir rakiple oynuyoruz. Sahada en yüksek konsantrasyon ve istek ile taktiksel olarak da doğru oyunu oynarsak evimizde iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bu tür maçlar oyuncuları fazla motive etmekte gerekmiyor ama bizimde son hafta aldığımız galibiyetin devamını getirmek için üç puan almak istiyoruz” dedi.
Erdoğan Akintola’nın son maçta cezalı duruma düştüğünü, Soner’in sakatlığının devam ettiğini ve Pablo Santos’un ise 10 günlük sakatlıktan yeni çıktığını belirtti.
Hatayspor futbolcularından Yusuf Abdioğlu, şampiyonluğa oynayan bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek “Başakşehir maçının skoru değil de puanı önemliydi bizim için. İlk devre bittikten sonra ikinci devreye hedef değiştirmiştik, yukarılara oynayacağımızı düşünüyorduk. Bu da bizim açımızdan önemliydi, üç puanla başladık. Zor bir rakipti, onlarda demorilize şekildeydi, onlarda kazanmak istiyordu, en azından rakibimizi yenip üstüne çıktığımızı düşünüyorum, onlarda bir ivme kazanıp yukarıları zorlayacaklardır. Fenerbahçeye karşı zor bir rakibe, şampiyonluğa oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Hatay’a gelen büyük takımların hepsine çelme taktık, rahat üç puan alamadan yolladık. Bunun tekrarını yapmak istiyoruz, hedef büyüttük. Takım arkadaşlarımla da konuşuyorum, yukarılara oynamak istiyoruz. Zor ama inançlıyız, Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz” dedi.
Daha sonra Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına basına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
Fenerbahçe Hatay’a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe Hatay’a geldi
Egzersiz uzmanı CPT Uğur Kara: “Sakatlık riski, doğru ve düzenli egzersizle aşılabilir"
YEREL HABERLER Egzersiz uzmanı CPT Uğur Kara: “Sakatlık riski, doğru ...
Hatay'ın Uludağ'ı: Çardak Yaylası
YEREL HABERLER Hatay'ın Uludağ'ı: Çardak Yaylası
Atakaş Hatayspor'a kaleci transferi
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor'a kaleci transferi
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor (fotoğraflar)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor ...
Ömer Erdoğan: Fenerbahçe karşısında iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: Fenerbahçe karşısında iyi sonuç ...
Boupendza´ya; Galatasaray, Başakşehir ve Dinamo Kiev´den teklif var
YEREL HABERLER Boupendza´ya; Galatasaray, Başakşehir ve Dinamo ...
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala sular altında
YEREL HABERLER Hatay'da sağanağın ardından bazı tarla ve evler hala ...
Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sınırdan uyuşturucu geçirmeye çalışan 2 kişi ...
Selin getirdiği kışlık yakacak Asi Nehri'ndeki taşkınla birlikte Samandağ sahiline gelen ağaç dalları ve odun parçaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak oldu
YEREL HABERLER Selin getirdiği kışlık yakacak Asi Nehri'ndeki ...
Hatay’da fırtınada çöp konteyneri sürüklendi
YEREL HABERLER Hatay’da fırtınada çöp konteyneri sürüklendi
Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (5)
YEREL HABERLER Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi ...
Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (4)
YEREL HABERLER Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi ...
Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, afetten dolayı zarar gören vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını belirtti
YEREL HABERLER Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan ...
Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (3)
YEREL HABERLER Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi ...
Amik Ovası sular altında Göle dönen Amik Ovası'nda çiftçiler tarlalarını kayıkla gezdi
YEREL HABERLER Amik Ovası sular altında Göle dönen Amik Ovası'nda ...
Hortum restoranın çatısını yerle bir etti
YEREL HABERLER Hortum restoranın çatısını yerle bir etti
Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2) / EK FOTOĞRAFLAR
YEREL HABERLER Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi ...
Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi (2)
YEREL HABERLER Hatay´da sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi ...
Hatay’da fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Hatay’da fırtına çatıları uçurdu
Samandağ sahilinde oduna hücum Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti
YEREL HABERLER Samandağ sahilinde oduna hücum Sel sularının ...