Fenerbahçe, Hatay'ın Belen ilçesinde yanan ormana fidan dikti

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kulüp yöneticileri, Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikti.

İssume Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Atakaş Hatayspor onursal başkanı Recep Atakaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri futbol A takım idari koordinatörü Selçuk Şahin, idari menajer Volkan Ballı ve takım kaptanı Gökhan Gönül de katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada yaptığı konuşmada ormanlara sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, “Geçen yıl çıkan yangın 3 ilçeye sıçradı ve 500 aile bundan olumsuz etkilendi. Böyle zamanlarda dayanışma ruhu sergilemeliyiz. Sadece biz değil, burayı ziyaret eden tüm kulüpler, buranın normalleşmesi ve doğanın rehabilitasyonunda herkes kendi imkanları çerçevesinde katkı vermeye çalışıyor. Bizler de kendi derneklerimizin inisiyatifiyle Türkiye'nin muhtelif illerinde Fenerbahçe'yi temsil eden, Fenerbahçe zenginliğinin bir parçası olan derneklerimizin 35 bin fidan bağışı için temsili fidan dikme törenine geldik. İnşallah buranın tez zamanda normale dönmesinde Fenerbahçelilerin de çorbada tuzu olur” şeklinde konuştu.

Ali Koç ayrıca Hatayspor'un oynadığı futbolla futbolseverlerin gönlünde taht kurduğunu belirterek, “Biz Fenerbahçe olarak sezon başından beri heyecanla bu deplasmanı bekliyorduk, geldik. İnşallah yarın dostluğun kazanacağı, güzel bir maç olur” dedi.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, Fenerbahçe Kulübünü kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

“İlimiz geçen yıl yaz aylarında çok büyük orman yangınları atlattı ve Türkiye'nin her yerinden yanan alanlar için fidan bağışı yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye'nin her tarafından topladığı 35 bin fidanı bize bağışladı. Bugün de sembolik olarak 200 fidanı burada toprakla buluşturacağız. Ben emeği geçen başta başkan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Fenerbahçe taraftarlarına şükranlarımı sunuyorum. Hatayspor bu sene Süper Lig'e çıktı ve Süper Lig'e renk kattı, heyecan getirdi. Bütün takımlar, Hatayspor maçını hesaplıyor, strateji üretiyor, ne yapmak gerektiğini de çalışıyor. Çok iyi bir takım kurduk, iyi bir mücadele veriyoruz. Yarınki maçın da çok heyecanlı ve güzel olacağını düşünüyorum.”

Konuşmaların ardından Hatay Valisi, belediye başkanı ve Ali Koç fidanları dikerek su verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.