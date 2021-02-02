Hatay’da kaçak içki operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’da 176 kilogram kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sürdürülen kaçakçılık suçları kapsamında, sahte, kaçak alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Karaali Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada 176 kilogram boğma olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili N.U. ile A.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.