Fenerbahçe Yönetimi Hatay Valisi'ni ziyaret etti

Bugün deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu'ndan bazı isimler, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinden Ruşen Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Koç, Vali Doğan’a, Asrı Fener kitabını ve Hatay’ın plaka numarasının ve şehrin isminin yazılı olduğu bir forma takdim ederken, Hatay Valisi Doğan da Başkan Koç'a geleneksel ipek Hatay kravatını ve yöresel bir tepsi hediye etti.

Vali Rahmi Doğan, bugün Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç öncesi her iki takıma da başarılar diledi.

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