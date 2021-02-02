Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) SÜPER Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Fenerbahçe´yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, taraftarların coşkulu karşılamasıyla stada geldi.

Kamp yaptığı otelden harekete geçen Atakaş Hatayspor otobüsü, şehir merkezinde yüzlerce taraftar tarafından karşılandı. Futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüsün önünü kesen taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle takımlarını desteklediler. Bazı taraftarlar, evlerinin pencere ve balkonundan bayrak salladı, takımın geçişini alkışladı. Antakya Atatürk Stadı´nın önüne kadar gelen kabalık taraftar grubu, polis barikatlarının önünden takımlarının stada geçişi izledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTaraftarları takımı karşılamasıHaber-Kamera: İzzet NAZLI/ HATAY,(DHA) DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-02-02 15:41:52



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