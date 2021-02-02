Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

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A.Hatayspor, Süper Lig’in 23. haftasının açılış maçında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Caner’in ceza sahası dışı sol çaprazdan içeriye gönderdiği ortada Attila Szalai'nin kafa vuruşu kaleci Munir'de kaldı.

26. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasında giren Osayi Samuel’in ortasında Thiam’ın kale önündeki kafa vuruşunu Munir ayaklarıya çeldi. Dönen top yerdeki Thiam’ın kafasına çarparak ağlara gitti. 01

32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Popov'un sert vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Kısal xx

A.Hatayspor: Munir Mohammed xx, Popov xx, Billong xx, Yusuf Abdioğlu x (Pablo Santos dk. 22 x), Mesut Çaytemel xx, Rayane Aabid xx, Ruben Ribeiro xx, Selim Ilgaz xx, Adama Traore xx, Boupendza xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Alexandros Katranis, Abdurrahman Canlı, Muhammed Mert, Isaac Sackey, Burak Çamoğlu, Akomadi, Kamara

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attila Szalai xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx, Bright Osayi xx, Mert Hakan xx, Valencia xx, Thiam xx

Yedekler: Harun, Lemos, Novak, Sadık, Uğur Kaan, Fatih Yiğit, Ferdi, Mesut Özil, Cisse, Samatta

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Thiam (dk. 26) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Mesut Çaytemel (A.Hatayspor)

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