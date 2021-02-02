İskenderun açıklarında hortum oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´da İskenderun Körfezi açıklarında çıkan hortum kameraya yansıdı.

İskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortum, kameralara yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-02-02 17:09:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.