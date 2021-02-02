İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kameralara yansıdı

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Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında çıkan hortum kameraya yansıdı.

İskenderun Körfezi açıklarında öğle saatlerinde hortum oluştu. Bir süre denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmazken bir süre etkisini yitirerek gözden kayboldu. Hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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