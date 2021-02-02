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Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 23. haftasının açılış maçında Fenerbahçe’ye 21 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Traore’nin ara pasında savunma arkasına sarkan Buopendza’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Altay Bayındır ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.
64. dakikada Boupendza'nın ceza yayından sol ayağıyla yaptığı plase vuruş yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
76. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında kaleci Altay’ın elinde kaçırdığı topu önünde bulan Kamara’nın vuruşunu Ozan Tufan çizgi üzerinden çıkardı.
77. dakikada Boupendza’nın ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunu Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
79. dakikada Kamara’nın ceza saha içi sol tarafından son çizgiye inip açtığı ortaya arkada direkte Diouf’un kafa vuruşunu kaleci Altay çizgi üzerinden kornere gönderdi.
86. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kamara’nın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
89. dakikada Mesut pasını sağ kanattaki Ferdi’ye verdi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topta kale alanı önünde Billong’un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 02
90. dakikada Katranis'in havadan gönderdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda ayağıyla kontrol eden ve rakibi geçerek kaleye yüzünü dönen Boupendza’nın çektiği sert şut filelerle buluştu. 12

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Kısal xx
A.Hatayspor: Munir Mohammed xx, Popov xx, Billong xx, Yusuf Abdioğlu x (Pablo Santos dk. 22 x), Mesut Çaytemel xx (Alexandros Katranis dk. 46 xx), Rayane Aabid xx (Kamara dk. 64 x), Ruben Ribeiro xx, Selim Ilgaz xx (Isaac Sackey dk. 90 ?), Adama Traore xx, Boupendza xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attila Szalai xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx (Samatta dk. 46 xx), Bright Osayi xx (Ferdi dk. 67 x), Mert Hakan xx, Valencia xx (Cisse dk. 66 x), Thiam xx (Mesut Özil dk. 77 x)
Yedekler: Harun, Lemos, Novak, Sadık, Uğur Kaan, Fatih Yiğit
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Thiam (dk. 26), Billong (dk. 89 k.k) (Fenerbahçe), Boupendza (dk. 90) (A.Hatayspor)
Sarı kartlar: Mesut Çaytemel, Ruben Ribeiro, Pablo Santos, Boupendza, Ömer Erdoğan (TD) (A.Hatayspor), Altay Bayındır, Cisse (Fenerbahçe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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