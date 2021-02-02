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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2

DHA

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2


İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Mehmet Kısal (xx)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (x)Billong (xx), Aabid (xx) (Dk. 64 Kamara x), Boupendza (xxx), Selim Ilgaz (xx) (Dk. 90+1 Sackey ), Mesut Çaytemel (xx) (Dk. 46 Katranis x), Traore (xx), Yusuf Abdioğlu (x) (Dk. 22 Pablo x), Ruben Riberio (xx), Popov (xx), Diouf (xx).
FENERBAHÇE: Altay Bayındır (xxx)Serdar Aziz (xx), Ozan Tufan (xx), Mert Hakan Yandaş (xx), Valencia (xx) (Dk. 66 Cisse x), Gustavo (x) (Dk. 46 Samatta xx), Bright Samuel (xx) (Dk. 67 Ferdi Kadıoğlu x), Thiam (xx) (Dk. 77 Mesut Özil xx), Nazım Sangare (xx), Attila Szalai (xx), Caner Erkin (xx)
GOLLER: Dk. 90 Boupendza (Atakaş Hatayspor) Dk. 26 Thiam, Dk. 88 Billong (K.K.) (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Mesut Çaytemel, Ribeiro, Pablo, Boupendza (Atakaş Hatayspor) Cisse, Altay Bayındır (Fenerbahçe)Süper Lig'in 23´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma, Fenerbahçe´nin 2 -1 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26´ncı dakikada Thiam ile 88´inci dakikada kendi kalesine Billong kaydetti. Hatayspor´un karşılaşmadaki tek golü ise 90´ıncı dakikada Boupendza´dan geldi.13´üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner´in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte boş pozisyondaki Valencia´dan önce Yusuf Abdioğlu ayak koydu, tehlikeyi önledi.
25´inci dakikada gelişen Hatayspor atağında, Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Boupendza, sol kanattan ceza alanına girdi, Caner son anda ayak koyarak topu uzaklaştırdı.
26´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Samuel rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Munir´den dönen top tekrar, Thiam´a çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
45+2´nci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Caner´in sol kanattan içeri çevirdiği topa Valencia altıpasın içinde dokundu, Munir son anda topu çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe´nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
52´nci dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında savunma arkasına atılan pasta Boupendza topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Boupendza´nın vuruşunda Altay Bayındır gole izin vermedi.
59´uncu dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan gelen Samatta, içeriye çevirdi. Müsait pozisyonda olan Ozan Tufan topa dokunamadı.
64´üncü dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında ceza alanı ön çizgisinde bulunan Boupendza, topu alır almaz şutunu çekti. Boupendza´nın şutu yan direkten dışarı çıktı.
76´ncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, korner vuruşunda topu elinden kaçıran Altay´ı takip eden Kamara vuruşunu yaptı, kaleye giden topu Ozan Tufan çizginden çıkardı.
88´inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mesut Özil´in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi içeriye çevirdi. Billong´un ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.
90´ıncı dakikada Atakaş Hatayspor´un atağında Katranis´in pasında sol çaprazda topla buluşan Boupendza´nın çevirip vurduğu top ağlarla buluştu: 1-2.
Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor´u 2 -1 mağlup etti.
VALİ DOĞAN´DAN ALİ KOÇ´A FİDAN TEŞEKKÜRÜ
Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe maçının devre arasında, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Fenerbahçe heyeti adına kulüp başkanı Ali Koç´a plaket takdim etti. Doğan, Hatay´ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanları fidanla buluşturan ve toplamda 35 bin fidan bağışlayan Fenerbahçe Kulübü'ne şükranlarını sundu. Plaket takdim töreninde hazır bulunan bazı Hatay milletvekilleri de kulüp başkanı Ali Koç´a, başkan vekili Erol Bilecik´e ve yöneticilere bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Hüseyin BOZOK
2021-02-02 18:25:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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