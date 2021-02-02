Fenerbahçe heyetinden başkan Lütfü Savaş'a ziyaret



HATAY (DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş´ı makamında ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi taş binasında gerçekleşen buluşmada dostluk rüzgarları esti. Kent merkezindeki belediye, postane ve banka gibi tarihi binaları misafirlerine tanıtan Lütfü Savaş, Hatay´ın zengin mirasını Fenerbahçeli yöneticilere detaylıca anlattı.

SAVAŞ: REKABETİMİZ MAÇTA, DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDECEK

Fenerbahçeli yöneticilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Lütfü Savaş, "Başkanımızı, yönetim kurulu üyelerimizi şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Geçmişten gelen dostluğumuzu sürdürmekten onur duyuyoruz. Maçta 90 dakikalık rekabetimiz olacak ama sonrasında dostluğumuz devam edecek. İki gündür şehrimizde olan Fenerbahçe kafilesi, Hatay´ın adının duyulmasına vesile oldular. Kendilerine ziyaretleri için çok teşekkür ederiz" dedi.

"ATATÜRK´ÜN HEM FENERBAHÇE HEM HATAY İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti´nin istiklal mücadelesinde en büyük desteği veren kulübün Fenerbahçe Spor Kulübü olduğunu sözlerine ekleyen Savaş, "Ülkemizin İstiklal Savaşı yıllarındaki mücadelesine en büyük desteği veren kulüp Fenerbahçe´dir. Hatay halkı olarak biz de istiklalin, bağımsızlığın, cumhuriyetin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün hem Fenerbahçe için hem de Hatay için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Derin bağlarımız var ve bu bağları güçlü kılmaktan duyduğumuz mutluluğu bir kez daha dile getiriyorum" dedi.

ALİ KOÇ İLGİDEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Lütfü Savaş´ın ve Hatay halkının misafirperverliğinden etkilendiğini belirten Ali Koç, "Hatay´a geldiğimizden itibaren büyük ilgiye karşılandık. Medeniyetlerin buluştuğu burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dostluğunuz ve misafirperverliğiniz için şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi.

ALİ KOÇ HATAY İLE İLGİLİ İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

Ali Koç, Hatay hakkındaki izlenimlerini de paylaştı. Müze Otel´i çok beğendiğini ve Hatay´ın turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Fenerbahçe Başkanı Koç, "Hatay, Türkiye´nin 1 numaralı, dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri. 20-25 yıl sonra burası tüm değerleriyle çok gelişecek" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ MİSAFİRLERİNE EXPO´YU ANLATTI

Lütfü Savaş, Hatay´ın ev sahipliği yapacağı Expo 2021 organizasyonu hakkında misafirlerini bilgilendiren Savaş, Expo ile kalıcı değerlerin altına imza atacaklarını ifade etti.

Keyifli ve samimi dakikaların yaşandığı ziyaretin ardından Başkan Ali Koç, Fenerbahçe´nin 100 yıllık tarihini detaylıca anlatan ve sınırlı sayıda üretilen kitap hediye etti.

KOÇ: YENİ STADYUMUN AÇILIŞ MAÇINI YAPMAK İSTERİZ

Hatay´da yapımı tamamlanan yeni stadyum hakkında da bilgiler alan Koç, "Stadyum açıldığı zaman Hatayspor ile özel maç yapmak isteriz. İki takım için de uygun bir takvim ayarlayabilirsek Hatayspor ile açılış maçı yapmaya talibiz" diyerek Hataysporlu ve Fenerbahçeli taraftarlara müjde verdi.

Ali Koç´un teklifi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş, "Mart ayında açılış yapmayı düşünüyoruz. Geçen sene yaşadığımız orman yangınlarında en çok destek veren kulüp Fenerbahçe´ydi. Eğer iki takım için de uygun olursa seve seve açılış maçı yaparız" dedi.

İKİ BAŞKANDAN DOSTLUK MESAJI

İki başkan, hak eden takımın kazanacağı maç dileklerinde bulunarak bir kez daha dostluk mesajı verdi.

ALİ KOÇ FENERBAHÇE´NİN ASIRLIK TARİHİNİ ANLATAN KİTABI LÜTFÜ SAVAŞ´A HEDİYE ETTİ

Kitabın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayıp yine Atatürk ile bittiğini söyleyen Koç, "Atamızın hangi takımı tuttuğu önemli değil. Önemli olan hangi takımın Atamızın izinden gittiğidir. Bu kitapta Atamızın fotoğrafları, kulübümüzle ilgili tarihi belgeler ve ilginç anekdotlar var. Size hediye etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Ali Koç´un anlamlı hediyesinden onur duyduğunu belirten Savaş, Ali Koç´a el oyması ayna ve Hatay´a özgü hediyeler takdim etti.

İki başkan ve beraberindeki heyet, hep birlikte maçın oynanacağı Antakya Atatürk Stadyumu´na geçmek üzere belediye binasından ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2021-02-02 18:36:22



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