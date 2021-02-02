Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 23'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Oyuncularını sahada verdikleri mücadelen dolayı tebrik eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son dakikaya kadar pozisyon aramaya çalıştıklarını söyledi. İkinci yarı çok güzel bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Erdoğan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, 1-0 geriye düşmemiz rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadılar. Hatta 2-0 geriye düştüğümüzde bile maçı çevirebilecek ve beraberliği yakalayabilecek inancımız kaybolmadı. Oyuncularım son dakika kadar pozisyon aramaya çalıştı. Pozisyonlara da girdik ama maalesef Altay´ı geçemedik. İlk yarı, analiz ettiğimiz gibi bir maç oldu. Maçın başlangıcında Fenerbahçe´nin kendi sahasında, kendi yarı alanında takım halinde savunma yapıp, kazandıkları toplarla çabuk hücuma çıkacaklarını zaten bekliyorduk. Orada çok üretken olmadık, rakibe çok fazla pozisyon vermedik, bir tane şansız yediğimiz gol dışında. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Kenarlardan, ortalardan, merkezden şutlarla, merkezden paslarla, savunma arkası paslarla sürekli arayan bir takım vardı ikinci yarı yanılmıyorsam 36 kez ceza sahasına girdik pozisyon aramak için. Girdiğimiz çok net pozisyonlar da vardı ama bugün dediğim gibi Altay´ı geçemedik. Altay´ı da tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkardı. Oyuncularımı saha içerisindeki mücadelelerinden dolayı, davranışlarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.
EROL BULUT: ÜÇ PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ
Zor bir Hatay deplasmanından üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Erol Bulut, takımını yorgun gördüğünü ama iyi mücadele ettiğini söyledi. Alınan üç puanın önemli olduğunu belirten Bulut, "Zor bir Hatay deplasmanından üç puan aldığımız için mutluyuz, futbolcularımı tebrik ediyorum. Tabi maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafından. 65 saat önce oynadığımız bir maç var, uçuş yaptık, takımımız biraz yoruldu. İkinci yarı Luiz Gustavo´nun sakatlanıp çıkmasından dolayı rakip tarafından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri, istediğimiz gibi kazanmadık. Doğal olarak baskı yedik. Ama ilk yarı ikinci golü atabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda yakaladığımız net pozisyonlar var kontra ataklardan, onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum. Ama böyle maçları kazanmak önemli, zor maç evet. Kazandığımızdan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.
Bulut, iki takımın güzel bir maç sergilediğini ifade ederek, "Hatayspor´a gelince, gerçekten iyi bir takım kurmuşlar. Ömer hocayı, Hatayspor başkanını tebrik ediyorum, gerçekten iyi bir maç sergilediler" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut´un açıklamaları
Ömer Erdoğan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-02-02 19:18:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe heyetinden başkan Lütfü Savaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Fenerbahçe heyetinden başkan Lütfü Savaş'a ziyaret
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç ...
İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kameralara yansıdı
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kameralara ...
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
İskenderun açıklarında hortum oluştu
YEREL HABERLER İskenderun açıklarında hortum oluştu
Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu ...
Fenerbahçe Yönetimi Hatay Valisi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Fenerbahçe Yönetimi Hatay Valisi'ni ziyaret etti
Hatay’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak içki operasyonu
Tantaköprü Barajında doluluk en yüksek seviyede
YEREL HABERLER Tantaköprü Barajında doluluk en yüksek seviyede
Hassa’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Hassa’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
Vatandaşlara yüz yüze "hırsızlık ve dolandırıcılık" uyarısı
YEREL HABERLER Vatandaşlara yüz yüze "hırsızlık ve dolandırıcılık" ...
Hurda parçalardan 800 kilo ağırlığında at heykeli yaptı
YEREL HABERLER Hurda parçalardan 800 kilo ağırlığında at heykeli ...
Fenerbahçe gelince korona unutuldu
YEREL HABERLER Fenerbahçe gelince korona unutuldu
Fenerbahçe, Hatay'ın Belen ilçesinde yanan ormana fidan dikti
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Hatay'ın Belen ilçesinde yanan ormana ...
Fenerbahçe, Hatay´da yanan ormana fidan dikti
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Hatay´da yanan ormana fidan dikti
Ömer Erdoğan: "Bu tür maçlar oyuncuları fazla motive etmekte gerekmiyor” Yusuf Abdioğlu: "Hatay’a gelen büyük takımlara çelme taktık " Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Bu tür maçlar oyuncuları fazla motive ...
Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
Fenerbahçe Hatay’a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe Hatay’a geldi
Egzersiz uzmanı CPT Uğur Kara: “Sakatlık riski, doğru ve düzenli egzersizle aşılabilir"
YEREL HABERLER Egzersiz uzmanı CPT Uğur Kara: “Sakatlık riski, doğru ...
Hatay'ın Uludağ'ı: Çardak Yaylası
YEREL HABERLER Hatay'ın Uludağ'ı: Çardak Yaylası
Atakaş Hatayspor'a kaleci transferi
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor'a kaleci transferi