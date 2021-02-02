Rahmi Vardı: “Hakemleri Allah’a havale ediyoruz”

Süper Lig’in 23. Haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve sahadan 21 yenilgi ile ayrılan Hatayspor’da Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Hatayspor’a karşı 34 maçtır hakem hataları olduğunu ve hakemleri Allah'a havale ettiklerini söyledi.
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe’ye 21 yenildikleri maç sonrasında stat çıkışında açıklamalarda bulundu.
Vardı son dakikalarda farkı 1’e indirdiklerini ama zamanın yetmediğini belirterek, “Hatayspor, Fenerbahçe karşısında yüzde 73’e 27 oranla topu sahada tuttu. Fakat futbolun kaderi bu, yenilmekten kurtulamadık. Hatayspor ikinci yarıda oyunu tamamen eline almasına rağmen 1 golü kalemize attıktan sonra dönüş sağlayamadık. Son saniyede Boupendza bir golüyle 21 skoru 21'e getirdik ama zaman yetmedi. Ama Hatayspor’un oynadığı futboldan ve bundan sonraki performansından şüphemiz yok” dedi.
Hakem hatalarıyla ilgili de Rahmi, Hatayspor’a karşı 34 maçta hakem hatalarının olduğunu savunarak, “Biz Hatayspor olarak ne hakemlerle ne karşı takımla görüş bildirmiyoruz. Maalesef Hatayspor’a karşı 34 maçtır hakem hataları var. Maalesef hakemlerimiz Hatayspor’a karşı tedirgin davranıyor. Büyük takımlara karşı ise maalesef onların camiasından, yönetiminden, güçlerinden çekiniyorlar. Bundan dolayı da takımımıza bu tür hareketlerde bulunabiliyorlar. Biz yine de suçlamıyoruz ama Allah'a havale ediyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.