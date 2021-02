Fenerbahçe Başkanı Koç: Ne gaza geldik, ne gaza getirdik

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil ve İrfan Can transferlerinde ne gaza geldiklerini ne de gaza getirdiklerini söyledi. Süper Lig´in 23´üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor´u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanı ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3 puan aldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Başkan Koç, "Her zaman söylerim, kötü oynarken 3 puan önemlidir. 3 puan için mutluyuz. Hatayspor'u da tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Önemli bir 3 puan" dedi.

"MESUT KARANTİNA SÜRECİ OLMASAYDI ŞİMDİ DAHA HAZIR VE DAHA ÇOK SÜRE ALIYOR OLURDU"

Mesut Özil´in ilk defa takımla sahaya çıkmasının kendileri açısından olumlu olduğunu kaydeden Koç, "Mesut Özil ilk defa bir 15-20 dakika süre aldı, tabii çok fazla kendini gösterme imkanı bulamadı. Gönül isterdi ki hem Almanya'dan İngiltere'ye gittiği zaman, hem Türkiye'ye geldiği zaman karantina süreci olmasaydı. Karantinayı geçirmesi gerekti. İngiltere'den gelen oyunculara öyle oluyor biliyorsunuz. Ama bu karantina süreci olmasaydı şimdi daha hazır ve daha çok süre alıyor olurdu. Ama sonuçta bir pandemi dönemi yaşıyoruz ve kurallara kim olursan ol, hangi takımın oyuncusu olursan ol, riayet etmek zorundayız. Ama yine de ilk defa sahaya ayak basması bizler için olumlu, biz daha geç bekliyorduk" diye konuştu.

"TÜM KONSANTRASYONUMUZU VE ENERJİMİZİ HAFTA SONU OYNANACAK MÜSABAKAYA VERECEĞİZ"

Karşılaşmada sakatlanan Luis Gustavo´nun durumuyla ilgili endişeli olduklarını belirten Başkan Koç, "İnşallah Luiz Gustavo´nun önemli bir şeyi yoktur. Gustavo önemli bir şey olmadığı sürece kolay kolay maçı terk edecek bir oyuncu değil, ondan endişeliyiz. İnşallah onun dışında başka bir hasarımız yoktur. Sınırdaki oyuncularımız da sarı kart görmediler. Şimdi tüm konsantrasyonumuzu ve enerjimizi hafta sonu oynanacak müsabakaya vereceğiz" diye konuştu.

"İRFAN CAN İLE ŞAHSEN GÖRÜŞTÜM"

Basın mensuplarının İrfan Can Kahveci transferleriyle ilgili sorusu üzerine Koç, şunları söyledi: "Mesut Özil'in transfer sürecinde de şunu söyledim `ne gaza geldik ne gaza getirdik´. Bizim tarzımız transfer sonuçlanmadan ilgilendiğimiz bir oyuncuyla `o bizi istiyor, biz onu istiyoruz. Şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz, rakamlar havada uçuyor´ öyle değil. İrfan Can özelinde bakarsanız, galiba Erzurum maçı sonrasıydı `Başakşehir'in böyle bir tasarrufu bulunuyorsa bizde ilgileniriz´ dedik. Sportif direktörümüz kaptan Emre Belözoğlu, Başakşehir Kulübü'ne yazılı başvuruda bulundu. Bir de en son Rize maçından sonraydı sanırım `Alper bey dedi ki; Fenerbahçe isterse alır´ onun dışında da hiçbir şey söylemedik. Alper Bey'e bir soru geldi öyle söyledi. Biz genelde konuşmuyoruz gidip işi bitirdik, işi bitirdikten sonra da açıkladık. Bu da bizim tarzımız. Rekabet her zaman olacaktır, transferde bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz yani gayet doğaldır bu. Dünyanın sonu da değildir. Her takımın yaptığı transfer yatırım yapan tüm takımları hayırlı olsun. Transferin son ayağında İrfan Can ile şahsen görüştüm yalnız. Dedim 'başka bir yerde herhangi bir angajmanı var mı nerede oynayacağın seni ilgilendiriyor mu, herhangi bir tercih yaptın mı' çünkü sadece kulüplerin anlaşması önemli değil oyuncunun da tercih etmesi, gönlünün gideceği takım da olması lazım. Hiçbir sıkıntı görmeyince imzaları attık. Başakşehir Kulübü'ne, Sayın Göksel Gümüşdağ ve tüm profesyonellerine teşekkür ediyorum bu süreçteki tavırları için."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ali Koç´un açıklamaları(DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2021-02-02 21:32:06



