Hatay’da iddiaya göre rus ruleti oynayan kişi silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da iddiaya göre rus ruleti oynayan kişi silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

İHA

Hatay’da iddiaya göre rus ruleti oynayan kişi silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde kendisine ait silahla rus ruleti oynadığı iddia edilen kişi, silahın ateşlenmesiyle ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir evde meydana geldi. Ü.C., arkadaşının evinde otururken silahı çıkardı.
İddiaya göre silahı eline alan ve içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı. Beyin kısmından giren kurşunun beynin diğer tarafından çıkması sonucu ağır yaralanan Ü. C. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe Başkanı Koç: Ne gaza geldik, ne gaza getirdik
YEREL HABERLER Fenerbahçe Başkanı Koç: Ne gaza geldik, ne gaza ...
Rahmi Vardı: “Hakemleri Allah’a havale ediyoruz”
YEREL HABERLER Rahmi Vardı: “Hakemleri Allah’a havale ediyoruz”
Erdoğan: ”İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti”
YEREL HABERLER Erdoğan: ”İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle ...
Bulut: ”Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık”
YEREL HABERLER Bulut: ”Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi ...
Ali Koç: "Kötü oynarken de üç puan almak önemli"
YEREL HABERLER Ali Koç: "Kötü oynarken de üç puan almak önemli"
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe heyetinden başkan Lütfü Savaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Fenerbahçe heyetinden başkan Lütfü Savaş'a ziyaret
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç ...
İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kameralara yansıdı
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi’nde oluşan hortum kameralara ...
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
İskenderun açıklarında hortum oluştu
YEREL HABERLER İskenderun açıklarında hortum oluştu
Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu ...
Fenerbahçe Yönetimi Hatay Valisi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Fenerbahçe Yönetimi Hatay Valisi'ni ziyaret etti
Hatay’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak içki operasyonu
Tantaköprü Barajında doluluk en yüksek seviyede
YEREL HABERLER Tantaköprü Barajında doluluk en yüksek seviyede
Hassa’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Hassa’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
Vatandaşlara yüz yüze "hırsızlık ve dolandırıcılık" uyarısı
YEREL HABERLER Vatandaşlara yüz yüze "hırsızlık ve dolandırıcılık" ...
Hurda parçalardan 800 kilo ağırlığında at heykeli yaptı
YEREL HABERLER Hurda parçalardan 800 kilo ağırlığında at heykeli ...
Fenerbahçe gelince korona unutuldu
YEREL HABERLER Fenerbahçe gelince korona unutuldu
Fenerbahçe, Hatay'ın Belen ilçesinde yanan ormana fidan dikti
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Hatay'ın Belen ilçesinde yanan ormana ...
Fenerbahçe, Hatay´da yanan ormana fidan dikti
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Hatay´da yanan ormana fidan dikti