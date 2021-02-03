Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü (2)

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece evinde boş zannedip Rus ruleti oynadığı tabancanın ateş alması sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği iddia edilen Ümit Cila (44) için Yenimahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cila, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-02-03 13:11:39



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