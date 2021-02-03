Hatayspor'un son dakika transferi; Youssouf Kone



Atakaş Hatayspor transferin son gününde imza attırdığı Youssouf Kone için imza töreni de düzenledi. Onursal Başkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'ın da katıldığı törende sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz Olimpique Lyon takımından tecrübeli sol bek oyuncusu Youssouf Kone ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlamıştır. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Youssouf Kone'ye ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.DHA-Seç Türkiye-Hatay İzzet Nazlı

2021-02-03 15:41:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.