Youssouf Kone Hatayspor’da

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Olympique Lyon takımından Youssouf Kone’yi renklerine bağladı.

Hatayspor, Olympique Lyon takımında forma giyen sol bek oyuncusu Youssouf Kone ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. 25 yaşındaki sol bek ile el sıkışan Hatayspor’da, imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’da katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama da “Kulübümüz Olimpik Lyon takımından, tecrübeli sol bek oyuncusu Youssouf Kone ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlamıştır. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Youssouf Kone'ye ve kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Olympique Lyon forması ile 11 lig, 5’de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Malili futbolcu bu sezon İspanya Primera Lig takımlarından Elche’de kiralık olarak forma giyiyordu.

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