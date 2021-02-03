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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arsuz'da bir mahalle karantinaya alındı

İHA

Arsuz'da bir mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, 240 haneli yaklaşık bin nüfuslu Kurtbağı Mahallesi'nde 32 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 37 kişinin de temaslı olduğu belirlendi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bütün mahalle karantinaya alındı. Mahalle halkına sadece bakkal ve fırınlara çıkma izni verilirken, sağlık, vefat gibi zaruri durumlarda ise izinsiz dışarı çıkılamayacak.
Mahalle girişinde jandarma ekipleri kontrolü sağladı.

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