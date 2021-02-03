Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) ATAKAŞ Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11 oynayanlar yenileme idmanı yaptı. Takımın diğer oyuncuları ise, pas drili ve dar alan çalışması yaptı.

Öte yandan, Olimpik Lyon takımından transfer edilen sol bek oyuncusu Youssouf Kone de takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. İdman yaklaşık bir saat yirmi dakika sürdü.

Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düşen Pablo Santos ve Ruben Ribeiro, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-02-03 18:20:18



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