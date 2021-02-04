Yaralanan köpeğin yardımına sanayi esnafı koştu

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Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilin altın kalarak yaralanan köpeğin yardımına sanayi esnafı yetişti.

Küçük Sanayi Sitesi civarında bir sokak köpeği park halindeki otomobilin hareket etmesiyle lastiklerinin altında kalarak yaralandı. Kazayı fark eden sanayi esnafı, yerde yatan yaralı köpeğe ilk müdahaleye yaptıktan sonra durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Yaralı köpek Hatay Büyük Şehir Belediyesi Payas Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

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