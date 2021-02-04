Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın oldu

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Korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Sayın'dan boşalan Yayladağı Belediye Başkanlığına AK Parti'li Meclis üyesi Mehmet Yalçın seçildi.

Meclis üyeleri arasından belirlenecek belediye başkanlığı seçimi için meclis salonunda oylama yapıldı. Oylamada, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Yalçın, 15 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak yeni belediye başkanı oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan 39 yaşındaki Yalçın, 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti listesinden belediye meclisine girmişti.

AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, AK Parti Şanlurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal Başkan Mehmet Yalçın'ı tebrik ettib

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