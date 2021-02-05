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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2021-02-05 01:39:58



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