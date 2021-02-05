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Geleceğin şefleri bu merkezde yetişecek

DHA

Geleceğin şefleri bu merkezde yetişecek


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından finanse edilen ve 665 bin TL´lik bütçeyle kurulan Hatay Mutfağı Ar-Ge Merkezi, geleceğin şeflerini yetiştirecek.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında, `Yaratıcı Şehirler Ağı´na dahil edilen Hatay'da, MKÜ, DOĞAKA, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu, Antakya Gastronomi Derneği ve İskenderun Gastronomi Derneği´nin katkılarıyla Hatay MKÜ Antakya Meslek Yüksekokulu´nda kurulan Hatay Mutfağı Ar-Ge Merkezi, aşçılık bölümü öğrencilerini geleceğe hazırlayacak. Teorik dersler ve uygulama atölyesindeki eğitimlerle hem öğrenciler kolay iş bulacak hem de yöresel tatlar gelecek kuşaklara aktarılacak. Merkez, 30 öğrencinin aynı anda yemek yapabileceği bir şekilde donatıldı.
`HATAY MUTFAĞINI TEMSİL ETMELERİNİ AMAÇLIYORUZ´
Hatay MKÜ Antakya Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Duygu Babat, Hatay Mutfağı Ar-Ge Merkezi'nin toplamda 30 öğrencinin aynı anda tek başına rahatlıkla çalışabileceği bir donamıma sahip olduğunu söyledi. `Gastronomi toprakla başlar´ anlayışıyla hareket ederek, öğrencilerin toprağı bilmesi ve ürünleri tanıması adına seralar kurduklarını aktaran Babat, "Burada yapılan yiyeceklerin, tadım kısımlarının yapılacağı duyusal analiz laboratuvarımız var. Bu laboratuvarda da gençler, yaptıkları yiyecekleri ve Hatay gastronomisinin kadim yemeklerini, Hatay gastronomisine gönül vermiş insanlarla birlikte yapacak ve tadımlarını gerçekleştirecek ve biz de bunları kayıt altına alacağız. Son olarak da yemeklerin yeni nesil sunumlarını gerçekleştireceğimiz ve yemekler daha nasıl güzel servis edileceğini öğrenecekleri bir servis atölyemiz var. Bu merkezle beraber, bizi tercih eden öğrencinin bu alanda kendini yetiştirmesini ve Hatay mutfağını temsil etmelerini amaçlıyoruz" dedi.
`AMACIMIZ, OKUL VE SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNİ KUVVETLENDİRMEK´
Aşçılık bölümünde 3+1 sistemi uyguladıklarını ve bu sistemle öğrencinin hem okulda ve özel sektörde alacağı eğitimlerle tam donanımla mesleği öğrenmesi hedeflendiğini aktaran öğretim görevlisi Fatih Yıldırım, "Bu sistemle beraber, çocuklarımız üç dönem boyunca okulda uygulama ağırlıklı ve teorik meslekleriyle alakalı dersler alıyorlar. Daha sonra bir dönem de staja gidiyorlar. Buradaki amacımız, okul ve sektör iş birliğini kuvvetlendirmektir. Aynı zamanda, dışarılara baktık, Hatay´daki işletmelerimizin yıl boyunca personel ihtiyacını buradan tamamlamak istedik. Biz burada çocuklarımıza, ununu, mayasını, suyunu veriyoruz, işletmelere gidiyorlar ustalar da onları güzel bir şekilde yoğurup, topluma ve mesleğe adapte olmasını sağlıyorlar" diye konuştu.
`YÖRESEL MUTFAKLAR DERSİNİ DE ALACAK´
Aşçılık programında, güncel müfredatı yakalayarak sektörün ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte aşçı elemanlarını yetiştirmeye çalıştıklarını belirten öğretim görevlisi Soner Küçük ise şunları söyledi:
"Öğrenci ilk olarak, tarladan hangi ürünler yetişiyor, bu ürünlerin nasıl seçilmesi gerekiyor, mutfak ürünlerinin buradan nasıl olması gerektiği kapsamında ilgili dersleri alıyor. Daha sonraki derslerimizde ise öğrenci, hangi ürünü hangi kategorilerde değerlendirilmesi gerektiğini, pişirme tekniği derslerini, Antakya mutfağı dersini, yöresel mutfaklar dersini, Türk mutfağı dersini, ekmek yapım tekniklerini dersini, dünya mutfaklarını dersini alarak kendini en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda Hatay´ın ve Türkiye´nin şeflerini, aşçılarını yetiştirmek için elimizden gelen en iyi çabayı sarf ediyoruz." DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-02-05 08:00:48

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