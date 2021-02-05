Kısıtlama öncesi Samandağ sahili tıklım tıklım

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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Hataylılar zamanı sahillerde geçirmeyi tercih etti. Vatandaşlar, Samandağ sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Korona virüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Samandağ sahiline akın etti. Havanın sıcaklarını fırsat bilen Hataylılar kimileri sahilde yürüdü, kimisi ise sahilde yürümeyi tercih etti.

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