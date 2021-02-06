Sürünerek yürümeye çalışan yavru tavşan tedavi altına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde zeytin bahçesi içerisinde arka ayakları üzerine basarak yürüyemeyen yabani tavşan yavrusu bulundu. Sürünerek yürümeye çalışan yavru tavşan, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesinde İskenderun Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kuzuculu kampüsü civarındaki zeytinlik bahçelerine giden Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği üyesi Muhammed Bilal Tümkaya ve Dernek gönüllüsü Muhammed Ali Aşlamacı ağaçlar arasında sürünerek gitmeye çalışan yabani yavru tavşanı fark ettiler.

112 acil çağrı merkezini aracılığı ile Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilerine ulaşan Tümkaya ve Aşlamacı, yavru tavşanın tedavisi için yardım istediler.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerince teslim alınan ve ilk tespitlere göre doğuştan arka iki ayağını kullanamadığı belirlenen yürüme engelli tavşan yavrusu tedavisi için Mustafa Kemal Üniversitesi içerisinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği üyesi Bilal Tümkaya, vatandaşların yaralı yaban hayvanı buldukları zaman vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

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