Hatay’da yağma suçundan 2 zanlı tutuklandı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yağma suçundan gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Edinilen bilgiye göre İskenderun ilçesinde dershaneye giden bir grup öğrencinin önünü keserek zorla para istedikleri öne sürülen, H.Ö. ve Ö.B.T. adlı şahıslar yağma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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