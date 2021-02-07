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Suudi Arabistan'da mahsur kalmışlardı, Hataylı beşizlerin ailesi destek bekliyor Suudi Arabistan’da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve kızlarıyla zor günler geçirirken Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesi, beşizlerine bakabilmek için yardım bekliyor Baba Hüseyin Huyluoğlu, pandemi nedeniyle sadece 10 gün bir araçta şoförlük yapabildiğini, çocuklarına bakmakta güçlük çektiklerini anlattı

İHA

Suudi Arabistan'da mahsur kalmışlardı, Hataylı beşizlerin ailesi destek bekliyor Suudi Arabistan’da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve kızlarıyla zor günler geçirirken Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesi, beşizlerine bakabilmek için yardım bekliyor Baba Hüseyin Huyluoğlu, pandemi nedeniyle sadece 10 gün bir araçta şoförlük yapabildiğini, çocuklarına bakmakta güçlük çektiklerini anlattı

Suudi Arabistan’da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve kızlarıyla zor günler geçirirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesi, beşizlerine bakabilmek için destek bekliyor. Beşizleri sağlıklı bir şekilde büyüttüklerini belirten aile, bakımlarının zor olduğunu dile getirerek yardım istedi.
17 yıl önce çalışmak için Suudi Arabistan’a giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında Suudi Arabistan'da doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile evlendi. 2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin geçen yılın mart ayında da Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerinde 3'ü erkek, 2'si kız beşiz çocukları dünyaya geldi. Huyluoğlu ailesi, Suudi Arabistan’da korona virüs salgını nedeniyle çocuklarına kimlik çıkaramayıp mahsur kalınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesiyle geçen yılın temmuz ayı başında Türkiye'ye getirildi. İlk olarak Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Arpahan Mahallesi'nde ikamet eden annesinin yanına yerleşen Hüseyin Huyluoğlu, daha sonra bir vakfın yardımı ile başka bir eve yerleştirildi.
Yaklaşık 6 ay annesinin yanında kaldıklarını belirten Hüseyin Huyluoğlu, "Bulunduğumuz bu evi bir vakıf sayesinde kiraladık. Annemin evi sobalı olduğu için orada sağlık problemleri yaşamaya başlamıştık. Pandemi sürecinden dolayı burada işlerimiz iyi değil. Beşiz babası olmak kolay değil, hem anneye hem bana büyük sorumluluk düşüyor. Tabii annesine daha büyük zorluk oluyor bakmakta. Eşim altı aydan beri evden çıkamıyor ve sadece çocuklarla ilgileniyor. Şu anda durumlarımız kötü, maddi ve manevi olarak çöktük. Pandemi süreci ve vaka sayıları yüksek olduğu için sadece 10 gün çalışabiliyorum. Bir araçta şoförlük yapıyorum şu anda. Biraz desteğe ihtiyacımız var, destek bekliyoruz” dedi.
Beşizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten baba Huyluoğlu, “Şu anda sağlık durumları daha iyi. Annemin evindeyken hastalanıyorlardı. Sağlıkları gayet iyi, iki ay kaldı doğum günlerine” dedi.
Hüseyin Huyluoğlu, beşizleri olmasından dolayı memnun olduklarını ancak bakımının zor olduğunu belirterek, “İnsanlar bir tane çocuğa bakmakta zorlanırken, benim eşim beş taneye bakmaya çalışıyor. Annem altı aydır yanımızda, eş dost geliyor yardımcı olmaya çalışıyor. Bağırdığı, ağladığı, acıktığı zaman beş çocukta bir oluyor. Yorucu ve psikolojik olarak çökerten bir durum. Şikayetimiz yok tabii ki, beşizlerimiz olmasından memnunuz, Allah herkese nasip etmez” dedi.
Anne Merve Huyluoğlu ise beşiz annesi olmanın güzel bir duygu ancak çok zor olduğunu belirterek, “Hepsinin birden acıkması, altının temizlenmesi, huysuzluk yapması, birinde olduğu zaman hepsinde oluyor. Çok zorlanıyorum, bakıcım da yok tabii. Belki bakıcı olsa yüküm hafifler ama maddi gücümüz yok, yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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