Yakıt tankeri çöp kamyonuna çarptı, temizlik işçisi hayatını kaybetti

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Hatay’ın Antakya ilçesinde yakıt tankerinin çöp kamyonuna çarpması sonucu bir temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Odabaşı Mahallesi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 31 FG 352 plakalı yakıt tankeri, Antakya Belediyesine ait 31 ACB 611 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi Sıtkı Vural, çarpmanın etkisi ile sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan Vural’ı Hatay Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralı işçi, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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