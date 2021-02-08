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Pandemiyi fırsata çeviren eğitimci, taş ve ahşaba hayat veriyor

DHA

Pandemiyi fırsata çeviren eğitimci, taş ve ahşaba hayat veriyor


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) HATAY´da pandemi sürecini fırsata çeviren görsel sanatlar öğretmeni Mehmet Siraç Asan, kurduğu hobi atölyesinde taş ve ağaç kütüklerinden süs eşyaları, bardak ve heykeller yapıyor.
Defne ilçesindeki Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Mehmet Siraç Asan, pandemi döneminde yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı boş kalan zamanını değerlendirmek için hobi atölyesi kurdu. Bir arkadaşı ile beraber doğadan topladıkları taşları ve ağaç kütüklerine şekil vererek, el emeği göz nuru ürünler ürettiklerini anlatan Asan, beklenmedik bir şekilde ürünlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.
'HOBİ AMACIYLA KURDUK'
Atölyeyi kar amacıyla kurmadıklarını fakat sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla çok kişiden geri dönüşler aldıklarını aktaran Asan, "Pandemi süresince evde çok kaldık, çok sıkıldık. Bunun için arkadaşlarla bir araya gelip bir şeyler yapmamız gerektiğine ve bunun da üretime yönelik olması gerektiğine karar verdik. Daha sonra atölyemizi kurduk. Hobi amacıyla kurduk ama çok kısa sürede güzel olumlu geri dönüşler aldık" dedi.
'HEYKEL VE AHŞAP ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'
Atölyede verimli, bir o kadar da keyifli zamanlar geçirdiklerini söyleyen Asan, "Şu an atölyemizde heykel ve ahşap üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kentin değişik ilçelerine gidiyoruz, oradan işimize yarayacak materyalleri topluyoruz. Mesela Altınözü ilçesinden sobada kullanılmak için hazır hale getirilen zeytin ağaçlarını alıyoruz, o ağaçların çok güzel desenleri var. Yayladağı ilçesinden yol kenarındaki taşları topluyoruz, onlara şekil verip heykel haline getiriyoruz" diye konuştu.
Kuksa olarak bilinen ahşap bardaklarda zeytin, kestane ve ceviz ağaçlarını kullandıklarını ifade eden Asan, bir bardağı hazır hale getirmek için bir buçuk günlük bir işlem yaptığını anlattı.
'KESİNLİKLE KİMYASAL KULLANMIYORUZ'
Ahşap bardakları doğal olarak boyadığını söyleyen Asan, "Ahşap bardaklarımızı organik yağlarla boyuyoruz, korumasını bu şekilde sağlıyoruz. Örneğin, zeytinyağı, keten tohumu yağı, fındık yağı olabilir. O şekilde onları boyuyoruz, doğal görünümünü değiştirmeden. Kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz" dedi.
Ahşap bardağın tanesini 70 ile 150 TL arasında sattığını aktaran Asan, el sanatlarına merakı olan kişilere atölyede ücretsiz uygulamalı ders verebileceğini de dile getirdi.
 DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-02-08 09:28:19

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