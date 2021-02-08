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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye sınırında 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İHA

Suriye sınırında 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin adet uyuşturucu hap ve 1 adet silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Altınözü ilçesinde bulunan Hacıpaşa Mahallesine Suriye'den yasadışı yollarla uyuşturucu madde ve silah geçirileceği bilgisi üzerine başlattığı operasyonda, uyuşturucu madde arama köpeği "Öğle" ve tütün arama köpeği "Divit" ile birlikte askeri yasaklı bölgede yaptıkları arama sonucunda 10 bin adet captagon tabir edilen uyuşturucu hap ve makinalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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