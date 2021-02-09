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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardem Fur Home, kürk modasının öncüsü oldu

İHA

Ardem Fur Home, kürk modasının öncüsü oldu

Merkezi İstanbul Zeytinburnu’nda bulunun Ardem Fur Home, Türkiye’de ve dünyada başlı başına bir sektör olan kürk modasının Türkiye’deki öncü firması konumuna geldi.
Kürk ve deri üreticilerinin kendi tasarımlarını sergilediği fuarlarda, yenilikçi ve özgün tasarımları ile boy gösteren Ardem Fur Home, pandemi sürecinde de ivmesini yitirmedi. İnsanoğlunun en eski zamanlardan beri giydiği deri ve kürk ürünlerine kalite ve özgün tasarım kazandıran firmanın üretimleri, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.
Ülkemizdeki potansiyel alıcıları haricinde özellikle Rusya ve Baltık ülkelerinden geniş müşteri portföyü bulunan Ardem Fur Home, 1992 yılından beri çizgisini koruyor. Bu yıl özenle tasarladığı yeni kreasyonu ile sektörde dikkatleri üzerine çeken Ardem Fur Home Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Demirci, “ Kürk sektöründe uzun yıllardır hizmet veren bir firma olarak alıcının ne istediğini artık biliyoruz. Tüm ihtiyaçlarını sizden karşılayabileceğini bilen müşteriniz de başka yere gitmiyor. Hem alıcı hem de satıcının memnun olduğu bir alış veriş dengesi yakalamak sanıldığı kadar kolay değildir. Ama sektördeki deneyimlerimiz sayesinde bir bunu başardık” diye konuştu.

"Kürk için doğada hayvan katliamına karşıyım"
Ardem Fur Home olarak hayvan katliamına karşı olduklarını da vurgulayan Demirci, ” Biz firma olarak çiftliklerde kürk için özel olarak üretilen hayvanların kürklerini kullanmaktayız. Kürkleri için doğada yaşayan hayvanların katledilmesine karşıyız. Bu nedenle aldığımız her kürkün şeceresini üreticiden teyitli olarak istemekteyiz” ifadesini kullandı.

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