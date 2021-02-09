Kadınlar ekmek yaparken korona virüsü yaydı, mahalle karantinaya alındı

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Hatay'ın Payas ilçesinde ekmek yapan kadınların korona virüsü yayması sonucu, 4 mahallede karantina uygulandı.

İlçeye bağlı Sincan, Çağlalik, Karacami ve Kürtül mahallelerinde birlikte ekmek yapan kadınlardan bazılarının Covid19 test sonuçlarının pozitif çıkması ve temaslı olmaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Buna göre Sincan Mahallesi'nin tamamı, Kürtül Mahallesi'nde 1, Çağlalik Mahallesi'nde 2, Karacami Mahallesi'nde 4 ev karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri mahallelerde tedbir aldı.

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