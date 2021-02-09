Hatayspor, A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 25. haftasında evinde oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular 5’e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, A. Alanyaspor ile 14 Şubat Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00’da karşılaşacak.

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