Tarım işçilerini taşıyan iki midibüs kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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Hatay’ın Erzin ilçesinde narenciye işçilerini taşıyan iki midibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüleri belirlenemeyen 80 FL 211 ve 80 ACC 564 plakalı midibüsler dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çoğunluğu Suriyeli işçilerin olduğu araçlardaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Erzin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araç sürücülerinin ise olay yerinden kaçtığı bildirildi.

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