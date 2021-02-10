Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2´si ağır, 9 yaralı

Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi´nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Bülent Yıldız yönetimindeki 80 ACC 564 plakalı midibüs ile Vedat Dağkıran yönetimindeki 80 FL 211 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan işçilerden 9´u yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan 2 işçi ambulansla Erzin Devlet Hastanesi´ne, diğer 7 yaralı ise Dörtyol Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER
2021-02-10 17:59:42
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