Hatay’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın Antakya ilçesinde 496 gram esrar ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerince birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda M.B ve C.K isimli şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, daralı 496 gram kubar esrar ele geçirildi.

M.B ve C.K isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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