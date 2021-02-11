Sevgi Öğünü Projesi, Suriyeli öğrencilerin yüzlerini güldürüyor

Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen ‘Sevgi Öğünü’ projesi kapsamında beslenme ikramı yapılıyor.

İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’nin kuzeyindeki sığınmacı kampları ve merkezi yerleşim yerlerindeki bölge okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından ‘Sevgi Öğünü’ adı altında bir proje başlatıldı.

Bu proje kapsamında 10 bin savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim gördükleri okullarında haftanın 4 günü beslenme ikram ediliyor.

Öğrencilere dağıtılabilmesi için beslenme uzmanları tarafından hazırlanan menülerde; lahmacun, sandviç, galeta, falafel, kek, ayran ve meyve suyu gibi çeşitli besinler bulunuyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, projenin eğitim yılının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Aydın, Sevgi Öğünü projesinin bağışlarla yürütüldüğünü belirterek, ‘‘BM raporuna göre Suriye’de 2 milyonu aşkın çocuk okula gidemiyor. Bir şekilde okula gitme imkanı elde edenler ise zor şartlarda eğitim görüyor. Suriye’deki okullarda öğretmen, sıra, masa, yazı tahtası, kırtasiye malzemesi kadar beslenme ihtiyacı da önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu sorunu gidermek amacıyla bağışlarla yürütebileceğimiz Sevgi Öğünü projesini hayata geçirdik.’’ ifadesini kullandı.

10 bini aşkın Suriyeli öğrencinin projeden faydalandığını anlatan Sebahattin Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, Afrin, el Bab, Cerablus, Tel Abyad ve Rasulayn bölgeleri başta olmak üzere birçok sahada beslenme ikramlarımız sürüyor. Çoğunluğu yetim olan 10 binden fazla çocuğumuz bu projeden faydalanıyor. Bir çocuğun 1 günlük beslenme menüsünün maliyeti ise 5 TL tutuyor.’’ dedi.

Aydın, tüm hayırseverleri Sevgi Öğünü projesine destek vermeye davet etti.

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