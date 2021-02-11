Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıkların sürdürüyor

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Hatayspor, Süper Lig’in 25. haftasında evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından 1,5 saat süren idmanda oyuncular çabukluk, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, A. Alanyaspor ile 14 Şubat Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00’da karşılaşacak.

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