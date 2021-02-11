Eski hükümlüler girişimci oluyor Kırıkhan'da "Girişimcilik" kursunu tamamlayan 18 kişiye belgeleri verildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kırıkhan Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği sonucu açılan "Girişimcilik" kursuna tamamlayan 18 kişiye belgeleri törenle dağıtıldı.

Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Seyit Muhammet Bozkurt, yaptığı açıklamada, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce eski hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonu, rehabilite edilmeleri, tekrar suç işlemelerinin engellenmesi ve toplumsal barışın sağlanmasına yönelik projelerin hazırlanarak yürütüldüğünü belirtti. Bozkurt, bu kapsamda İşkur Genel Müdürlüğünün eski hükümlü ve engelli vatandaşlara iş kurma destek çağrılarına, Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce iş kurma projeleri hazırlandığı, hazırlanan ve kabul edilen 42 projenin uygulanmaya başlandığını, ayrıca 2021 yılı içerisinde yapılacak çağrılara proje hazırlanması hususunda da gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

2021 yılı itibarı ile İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hayvancılık alanında kendi işini kurma projelerinde proje sahibinin Girişimcilik Kursu belgesinin yanında Sürü Yöntemi Belgesine de sahip olması şartı getirildiğini hatırlatan Bozkurt, "Bu kapsamda yine Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ortaklaşa Sürü Yönetimi Kursu açılmıştır. Halen eğitimleri devam eden kursumuza Kırıkhan ve Reyhanlı'dan 30 kişi katılmaktadır. Girişimcilik Belgesi ve Sürü Yönetimi Belgesi olan kişiler İş Kurma Projeleri hazırlayarak bu yıl için 53.600 TL olan hibeden faydalanabilecekler. Böylelikle toplumun dezavantajlı grupları arasında sayılan eski hükümlülerimizin hayata yeni bir başlangıç yapmaları hususunda önemli bir fırsat elde etmeleri sağlanmış olacak" dedi.

Cumhuriyet Savcısı Bozkurt, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin gerek projeler gerekse eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile Bireye Umut Topluma Güven olmaya devam edeceğini kaydetti.

Belge dağıtım törenine Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ayazhan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kazancı, belge almaya hak kazanan kursiyerler ile kursiyer yakınları katıldı.

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