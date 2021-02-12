Beton bloğun altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahildeki kayalıklarda beton blok altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahilde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan bir kadın, deniz kenarındaki kayalıklarda beton blok altına sıkışan sokak köpeğini gördü. Çevredekilerden yardım isteyen genç kadın, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-02-12 12:12:01



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