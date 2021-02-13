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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 25. haftasında evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından 1 saat süren idmanda oyuncular 5'e 2 top kapma, taktik idmanı ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor kafilesi otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Hatayspor, A. Alanyaspor ile 14 Şubat Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00’da karşılaşacak.

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