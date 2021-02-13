Parmağı mutfak robotuna sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Emek ÇAKILI/ REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde, mutfak robotuyla sebze doğrayan F.C. (38) isimli kadın, bir anlık dalgınlıkla sağ işaret parmağını robota sıkıştırdı. Mutfak robotuyla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının parmağı, hastaneye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Bozlu Mahallesi´nde yaşayan F.C., yemek yaptığı sırada bir anlık dalgınlıkla parmağını mutfak robotuna sıkıştırdı. Ailesinin uğraşları sonucu sıkışan parmağını makineden çıkartamayan talihsiz kadın, mutfak robotuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. F.C.´nin parmağı sağlık ekiplerince çıkartılamayınca hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, robotu motorlu testereyle keserek kadının parmağını kurtardı. Tedaviye alınan F.C., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Emek ÇAKILI
2021-02-13 21:33:11
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