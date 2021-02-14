Samandağ´da orman yangını



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ, (Hatay), (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 6 arazöz, 2 iş makinesi ile çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Büyükoba Mahallesi´ne yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 6 arazöz, 2 iş makinesi ile çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-02-14 15:17:41



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