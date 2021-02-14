Samandağ´da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

HATAY´ın Samandağ ilçesinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 6 arazöz, 3 su tankeri 2 iş makinesi ve 31 civarında yangın söndürme personeli tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-02-14 15:51:01



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