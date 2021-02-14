Hatay’da örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 5 arazözle ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.